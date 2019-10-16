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Тайфун "Хагибис"

СМИ: число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 74

Как сообщает телеканал NHK, 11 человек числятся пропавшими без вести, более 220 получили различные травмы
Описание
© AP Photo/Jae C. Hong

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Список погибших в Японии в результате удара мощного тайфуна "Хагибис" возрос до 74 человек. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

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По его данным, 11 человек числятся пропавшими без вести, более 220 получили различные травмы. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова страны Хонсю, а также на префектуру Канагава, которая примыкает к Токио с юго-запада.

Как сообщил накануне генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, в пострадавших районах идет процесс восстановления инфраструктуры, ведутся поисково-спасательные операции. Всего в этих работах задействовано около 110 тыс. человек, включая военнослужащих Сил самообороны, пожарных, полицию. Сейчас без электроэнергии остаются примерно 13 тыс. квартир и частных домов в районе Токио, в 130 тыс. по всей стране - нет водоснабжения.

В пострадавших районах не работают более 230 школ, закрыты десятки супермаркетов, вышли из строя свыше 120 банкоматов. Разливы рек и водоемов, разрушения набережных зафиксированы почти в 80 местах. Из-за подтоплений по-прежнему не налажено движение на ряде железнодорожных линий, включая скоростные. Перекрыты некоторые участки скоростных автомобильных дорог.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, информации о пострадавших россиянах не поступало.

Теги
ЯпонияТайфун "Хагибис"
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