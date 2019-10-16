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Тайфун "Хагибис"

СМИ: в результате удара тайфуна в Японии серьезно пострадали заводы Hitachi и Panasonic

Также в пострадавшем от наводнений городе Корияма с 13 октября не действуют и другие предприятия расположенного там крупного промышленного хаба, отмечает NHK

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Сборочные предприятия крупных японских электротехнических корпораций Hitachi и Panasonic четвертый день не работают в городе Корияма, поскольку залиты водой в результате наводнений, вызванных мощным тайфуном "Хагибис". Об этом сообщил в среду телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

Помимо этих заводов, в сильно пострадавшем от наводнений городе Корияма на северо-востоке главного японского острова Хонсю с 13 октября не действуют и другие предприятия расположенного там крупного промышленного хаба. Среди них - производители систем связи, микросхем, автопогрузчиков.

В городе Корияма вода залила также гаражи, где размещены более 90 рейсовых автобусов. В результате движение там остановлено по примерно 70 маршрутам.

Список погибших в Японии в результате удара тайфуна "Хагибис" вырос к настоящему моменту до 75 человек. Одиннадцать числятся пропавшими без вести, более 220 жителей страны получили различные травмы. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова страны Хонсю, а также на префектуру Канагава, которая примыкает к Токио с юго-запада.

Тайфун и его последствия

Как сообщил 15 октября генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, в пострадавших районах идет процесс восстановления инфраструктуры, ведутся поисково-спасательные операции. Всего в этих работах задействовано около 110 тыс. человек, включая военнослужащих Сил самообороны, пожарных, полицию. Однако без электроэнергии остаются примерно 13 тыс. квартир и частных домов в районе Токио, в 130 тыс. квартир и домов по всей стране нет водоснабжения. Нанесен большой ущерб сельскохозяйственным землям.

В пострадавших районах не работают более 230 школ, закрыты десятки супермаркетов, вышли из строя свыше 120 банкоматов. Разливы рек и водоемов, разрушения набережных зафиксированы почти в 80 местах. Из-за подтоплений по-прежнему не налажено движение на ряде железнодорожных линий, включая скоростные. Перекрыты некоторые участки скоростных автомобильных дорог.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии 12 октября и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, информации о пострадавших россиянах не поступало.

Теги
ЯпонияТайфун "Хагибис"
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