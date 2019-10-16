В пермской колонии проводят проверку после самоубийства заключенного

ПЕРМЬ, 16 октября. /ТАСС/. Следователи и сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказания (ГУФСИН) по Пермскому краю организовали проверку после самоубийства заключенного в исправительной колонии строгого режима №9 в городе Соликамске, где ранее избили и изнасиловали осужденного. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУФСИН региона.

"В ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю во вторник был обнаружен осужденный без признаков жизни, совершивший акт суицида, прибывшие на место сотрудники медицинской службы этого учреждения провели все необходимые реанимационные мероприятия, при осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено. Пока обстоятельства происшествия выясняются, все материалы будут переданы в СК по городу Соликамску", - сказала собеседница агентства.

22 сентября в этой же колонии произошел инцидент с избиением и изнасилованием заключенного, а затем массовая драка, в которой, по данным пермской Общественной наблюдательной комиссии, пострадали от 20 до 30 человек. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух осужденных по подозрению в изнасиловании сокамерника, еще одно уголовное дело завели в связи с халатностью, которую допустили сотрудники колонии. А 7 октября еще один осужденный устроил протест на осветительной мачте, где требовал личной встречи с прокурором.