Мать погибшей в запертой квартире в Кирове девочки признали вменяемой

КИРОВ, 16 октября. /ТАСС/. Комиссия экспертов признала вменяемой 21-летнюю Марию Пленкину, чья трехлетняя дочь была найдена мертвой в запертой квартире в Кирове. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кировской области.

"В отношении [Марии Пленкиной] была назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза с целью определения психического состояния. По заключению комиссии экспертов она признана вменяемой", - сообщили в пресс-службе.

20 февраля 2019 года бабушка нашла тело ребенка в квартире. Мать оставила дочь одну дома на неделю без еды и воды. По данным следствия, мать девочки высказывала намерения отдать ребенка в социальное учреждение. При этом она заявила следователям, что не желала смерти ребенка, когда уходила из дома. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"), женщина частично признала вину. Возбуждено также уголовное дело о халатности против работников органов профилактики и здравоохранения, поскольку ребенок жил в плохих условиях и с 2016 года не наблюдался у врача.