Бортников признал обострение проблемы "школьного терроризма" в ряде стран

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Директор ФСБ России Александр Бортников признал наличие проблемы так называемого школьного терроризма, обострившейся в ряде стран мира.

"В последнее время в ряде стран обострилась проблема "школьного терроризма", - заявил он на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.

"Отдельные подростки, обычно имеющие трудности с социализацией, руководствуясь мотивами личной мести, не только участвуют в пропаганде массовых убийств в закрытых интернет-сообществах, но и идут на совершение терактов", - констатировал глава ФСБ. По его словам, "этот контингент крайне уязвим для вербовщиков террористических структур".

Также глава ФСБ отметил опасность вовлечения в террористическую деятельность жен, вдов и детей боевиков, возвращающихся из горячих точек, поскольку "расчет делается на то, что указанный контингент слабо контролируется спецслужбами".

Он также обратил внимание на опасность "правового терроризма", возникающего на фоне ксенофобских настроений и приводящего к актам насилия в отношении приезжих. "Уже сейчас мы видим, что подпольные структуры праворадикалов все шире перенимают принципы и методы действий международных террористических организаций. Имею в виду сетевое построение, налаживание международных связей с сообщниками, обучение и обкатку способов уличного противостояния силам правопорядка, выезд в зоны вооруженных конфликтов для участия в боевых действиях", - отметил он.