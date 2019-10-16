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Бортников признал обострение проблемы "школьного терроризма" в ряде стран

Глава ФСБ также отметил опасность вовлечения в террористическую деятельность жен, вдов и детей боевиков, которые возвращаются из горячих точек

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Директор ФСБ России Александр Бортников признал наличие проблемы так называемого школьного терроризма, обострившейся в ряде стран мира.

"В последнее время в ряде стран обострилась проблема "школьного терроризма", - заявил он на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.

"Отдельные подростки, обычно имеющие трудности с социализацией, руководствуясь мотивами личной мести, не только участвуют в пропаганде массовых убийств в закрытых интернет-сообществах, но и идут на совершение терактов", - констатировал глава ФСБ. По его словам, "этот контингент крайне уязвим для вербовщиков террористических структур".

Также глава ФСБ отметил опасность вовлечения в террористическую деятельность жен, вдов и детей боевиков, возвращающихся из горячих точек, поскольку "расчет делается на то, что указанный контингент слабо контролируется спецслужбами".

Он также обратил внимание на опасность "правового терроризма", возникающего на фоне ксенофобских настроений и приводящего к актам насилия в отношении приезжих. "Уже сейчас мы видим, что подпольные структуры праворадикалов все шире перенимают принципы и методы действий международных террористических организаций. Имею в виду сетевое построение, налаживание международных связей с сообщниками, обучение и обкатку способов уличного противостояния силам правопорядка, выезд в зоны вооруженных конфликтов для участия в боевых действиях", - отметил он.

Теги
Бортников, Александр ВасильевичРоссия
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