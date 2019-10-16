Во Владимире двух экс-сотрудников ГИБДД осудили за организацию фиктивных ДТП

ВЛАДИМИР, 16 октября. /ТАСС/. Суд во Владимире признал двоих бывших сотрудников ГИБДД виновными в организации фиктивных ДТП, в результате которых мошенники получили от страховых компаний порядка 4,6 млн рублей. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской области.

"Четверо участников преступления, в том числе двое бывших сотрудников ГИБДД УМВД по городу Владимиру, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество, т. е. хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой). Еще два фигуранта признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 159.5 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Один из бывших сотрудников полиции, а также лидер организованной группы получили по 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафы в 300 тыс. рублей и в 100 тыс. рублей. Еще двое фигурантов приговорены к штрафам и условному наказанию.

Как установил суд, начиная с лета 2015 года, участники группы приобретали для организации ДТП дешевые автомобили, подыскивали наиболее подходящие для столкновения места на дорогах города. Далее входившие в группу сотрудники ГИБДД составляли документы для обращения в страховую компанию с целью получения выплаты по договору ОСАГО. Действуя таким образом вплоть до 30 сентября 2016 года, фигуранты дела сумели организовать на территории Владимира 13 фиктивных ДТП. Менее чем за 1,5 года они мошенническим путем смогли получить от страховой компании около 4,6 млн рублей. Как отмечается, в состав преступной группы входили специалист по продаже и ремонту автомобилей, сотрудники полиции и страховой компании.