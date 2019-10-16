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СК просит суд избрать участнику акции 27 июля в Москве Мыльникову домашний арест

Александр Мыльников обвиняется по статье "Применении насилия в отношении представителя власти"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Следствие ходатайствует в суде о помещении под домашний арест участника несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля Александра Мыльникова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В связи с тем, что у работающего курьером Александра Мыльникова на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей 2014, 2015 и 2018 годов рождения, а супруга в настоящее время не работает, следствие ходатайствует об избрании ему домашнего ареста", - сообщила Петренко.

Еще четверых участников акции - Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова - следствие просит арестовать. По словам Петренко, такое решение принято после анализа сведений о личностях фигурантов. Всем им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применении насилия в отношении представителя власти").

14 октября СК сообщил о задержании четверых участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, еще двое фигурантов скрылись. В качестве подозреваемых задержаны Баршай, Емельянов, Лесных и Мартинцов. По местам их жительства были проведены обыски. Во вторник в СК сообщили о задержании еще одного участника акции Мыльникова.

По данным следствия, в ходе акции 27 июля на улице Рождественка Мыльников с Егором Лесных и Максимом Мартинцовым повалили на землю сотрудника Росгвардии и стали бить его ногами. Кроме того, Лесных ударил другого правоохранителя ногой. Баршай толкнул росгвардейца в спину, Емельянов, по данным СК, силой удерживал сотрудника Росгвардии, препятствуя выполнению им служебных обязанностей. Как отметила Петренко, противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий.

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