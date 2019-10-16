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Отдел СК по особо важным делам займется делом сбитого "пьяного" мальчика под Кировом

Специалисты будут повторно проводить экспертизы

КИРОВ, 16 октября. /ТАСС/. Расследованием уголовного дела о сбитом в Кировской области мальчике, в крови которого обнаружили алкоголь, передали в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Кировской области, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"Будет назначено проведение повторных экспертиз", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным МВД по региону, сотрудник полиции не имел возможности предотвратить столкновение, освидетельствование также не показало наличие алкоголя в организме сотрудника полиции. Мужчина продолжает выполнять обязанности оперативного дежурного пункта полиции, вопрос о его возможном отстранении от работы будет решен после принятия процессуального решения по расследуемому уголовному делу.

13 июля текущего года в селе Буйское Уржумского района Кировской области автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика, выехавшего на велосипеде на проселочную дорогу, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"). Установлено, что за рулем автомобиля находился действующий сотрудник полиции - оперативный дежурный дежурной части пункта полиции Немский. По данным newsler.ru, родители мальчика на днях получили результаты судмедэкспертизы, которая показала наличие в крови погибшего 0,51 промилле этанола, кроме того, родственники выражают опасение по поводу затянувшегося расследования дела.

В апреле 2017 года аналогичный случай произошел в Балашихе. Алкоголь в крови ребенка обнаружили из-за нарушения при отборе образцов крови для экспертизы.

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РоссияКировская область
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