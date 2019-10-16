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В МВД заявили, что родители чаще стали совершать преступления в отношении детей

Ведомство проводит индивидуальную работу с семьями, которые стоят на учете

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. МВД обеспокоено увеличением количества преступлений, которые совершаются в отношении детей в семьях. Об этом сообщил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства ГУООП МВД России Станислав Колесник.

"Если в 2016 году каждое четвертое преступление совершалось родителями, то в прошлом и 2017 годах уже каждое второе преступление совершается в семье на фоне общего роста общего количества совершенных преступлений в отношении детей", - сказал он.

Колесник отметил, что МВД проводит индивидуальную работу с такими семьями. "У нас есть такие категории семей, детей, которые стоят на учетах, мы с ними ведем профилактическую работу", - сказал он.

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