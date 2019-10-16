Покупательницу ударило током в магазине светильников в Омске

ТАСС, 16 октября. Омские следователи проведут проверку из-за госпитализации покупательницы одного из магазинов. Женщину ударило током, когда она выбирала светильник, сообщает управление СК по Омской области.

"По предварительным данным, вечером 15 октября в торговом центре на бульваре Архитекторов, 37 в Омске 34-летнюю женщину ударило электрическим током, когда она выбирала светильник. Потерпевшая госпитализирована", - говорится в сообщении.

В ходе проверки специалисты установят все обстоятельства и причины случившегося, действиям ответственных работников будет дана правовая оценка.