Надававший пощечин подростку петербургский полицейский получил условный срок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Бывший полицейский из Санкт-Петербурга Евгений Рыжков осужден на четыре года лишения свободы условно за незаконное задержание несовершеннолетнего и нанесение ему нескольких ударов, сообщила прокуратура Петербурга.

"Суд признал его виновным в совершении этого преступления и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, с запретом занимать должности в органах государственной власти два года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Рыжкова признали виновным по статье 286 УК РФ ("Превышении должностных полномочий").

Как было установлено на суде, в июне 2018 года Рыжков, который служил в 76-м отделе полиции Центрального района Петербурга, "не имея достаточных оснований" задержал несовершеннолетнего в подъезде дома на улице 4-й Советской и нанес ему не менее двух ударов по щеке. Затем он, также не имея законных на то оснований, как отмечается в сообщении, доставил его в дежурную часть полиции.