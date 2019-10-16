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СМИ: почти 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Риме

По данным La Repubblica, девять человек находятся в тяжелом состоянии

ТАСС, 16 октября. По меньшей мере 29 человек пострадали в результате аварии с автобусом утром в среду на севере Рима. Об этом сообщила газета La Repubblica.

По ее данным, девять человек находятся в тяжелом состоянии, однако их жизни ничего не угрожает. Издание указывает, что автобус занесло, он врезался в дерево. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Сразу после инцидента на место прибыли 12 машин скорой помощи, спасатели помогли пассажирам выбраться из транспортного средства. Движение в районе ДТП ограничено. Римская транспортная компания Atac начала внутреннее расследование.

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Италия
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