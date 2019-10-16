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Полиция начала проверку после ДТП на трассе М-10 в Подмосковье

В результате аварии погиб один человек

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полиция Подмосковья проводит проверку после лобового столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе М-10 "Россия", в котором погиб человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 10:00 мск на 78-м км федеральной автодороги М-10 "Россия" произошло встречное столкновение грузовика и легкового автомобиля марки ВАЗ. Погиб водитель легковушки", - сообщили в региональном главке.

"По данному факту проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются", - отметили в ведомстве.

По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля, который совершил выезд на полосу встречного движения.

Теги
Россия
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