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"Аэрофлот" признали потерпевшим по делу о хищении 250 млн рублей

В 2016-2017 годах замгенерального директора компании Владимир Александров в составе организованной группы заключил четыре контракта с адвокатской коллегией на 250 млн рублей, которые были похищены

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Аэрофлот" признан потерпевшей стороной по делу о хищении 250 млн рублей в отношении заместителя генерального директора компании Владимира Александрова. Это следует из материалов дела, оглашенных в среду в Мосгорсуде при рассмотрении жалобы на арест Александрова.

"В настоящем заседании принимает участие представитель потерпевшего - компании "Аэрофлот", - сказала судья в начале заседания.

Согласно решению Басманного суда столицы, Александров будет содержаться под стражей до 30 ноября. Помимо него, арестованы еще трое фигурантов дела: адвокаты Дина Кибец и Александра Сливко, а также Татьяна Давыдова. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Представитель компании "Аэрофлот" попросил Мосгорсуд освободить из СИЗО под домашний арест Владимира Александрова, передает корреспондент ТАСС.

"Компания "Аэрофлот" признана потерпевшей по делу. Как представитель потерпевшего я не вижу оснований для содержания Александрова под арестом, прошу освободить его под домашний арест", - сказал представитель компании.

Представитель "Аэрофлота" заверил суд, что компания готова оказывать всемерную помощь расследованию. "Все фигуранты дела установлены и задержаны, компания "Аэрофлот" передала следствию всю документацию и готова в дальнейшем оказывать всю необходимую помощь", - сказал юрист компании.

Представитель прокуратуры также попросила Мосгорсуд отправить Александрова под домашний арест. "Считаю возможным удовлетворить жалобу защиты о смягчении обвиняемому меры пресечения", - обратилась к суду прокурор.

В свою очередь представитель следствия попросил признать арест Александрова законным. "Следствие находится на начальном этапе сбора улик, именно в этот период важно исключить контакты обвиняемых с другими лицами", - сказал он.

Вину Александров не признает.

Суть обвинений

Как следует из материалов дела, следствием установлено, что в 2016-2017 годах Александров, занимая руководящую должность в компании "Аэрофлот", в составе организованной группы под видом оказания юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией на 250 млн рублей, которые были похищены.

В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко пояснила, что выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот". Во исполнение данных договоров в 2016-2018 годах Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ, сообщила представитель СК.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ России.

Александров работает в "Аэрофлоте" с 2013 года. Ранее он служил в Следственном комитете России.

В новость были внесены изменения (15:11 мск) - добавлена информация по тексту.

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