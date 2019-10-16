AFP: два человека погибли при катастрофе небольшого самолета на Реюньоне

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Жертвами крушения небольшого самолета на Реюньоне стали два человека, ранены еще два. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные префектуры острова, расположенного в Индийском океане.

Сигнал с аварийного маяка самолета типа Cesna был получен в среду утром. Спасатели обнаружили, что самолет разбился в районе одного из крупнейших в мире вулканов, расположенных на острове - Питон де ла Фурнез.

Пострадавшие срочно доставлены в ближайшую больницу.

Причины катастрофы легкого самолета, на борту которого находились четыре человека, не известны. Местная прокуратура начала расследование.