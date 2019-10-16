Три человека погибли в результате отравления газом в частном доме на Кубани

КРАСНОДАР, 16 октября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате отравления газом в частном доме в Усть-Лабинском районе на Кубани. Об этом в среду сообщили ТАСС в управлении по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям района.

"Три человека погибли от отравления газом", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что инцидент произошел в частном доме, несовершеннолетних среди погибших нет. Причина случившегося устанавливается.

В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю журналистам сообщили, что по факту случившегося организовано проведение проверки, по данным ведомства, погибших в возрасте от 44 до 49 лет обнаружили в доме на улице Красной города Усть-Лабинска.

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что домовладение отапливалось при помощи газовой печи. В качестве одной из возможных версий произошедшего следствие рассматривает нарушение правил эксплуатации печи", - говорится в сообщении ведомства.