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С начала года в России зарегистрировали более 1,5 млн преступлений

Как сообщил председатель СК Александр Бастрыкин, число зарегистрированных в стране убийств снизилось на 7%

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более 1,5 млн преступлений зарегистрировано на территории России в этом году. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании по подведению итогов работы ведомства за девять месяцев.

"В анализируемый период по России в целом зарегистрировано 1 млн 521 тыс. преступлений, при этом отмечается снижение количества зарегистрированных убийств на 7%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом - на 5%, изнасилований - на 1%", - цитирует Бастрыкина пресс-служба СК.

Всего в органах СК с начала года расследовалось более 165 тыс. уголовных дел, из них более половины (89,8 тыс.) окончены. На 10% выросло число раскрытых преступлений прошлых лет, что "свидетельствует об эффективности ранее принятых управленческих решений, связанных с увеличением следственного и криминалистического аппарата за счет сокращения штатной численности обеспечивающих подразделений".

На совещании Бастрыкин призвал подчиненных незамедлительно реагировать на обращения и факты нарушений прав граждан, в том числе связанных с невыплатой заработной платы, либо противоправных действий в отношении детей. По данным СК, с 1980-х годов в розыске продолжает оставаться 830 несовершеннолетних. "При этом в текущем году возбуждено 16 090 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних. Александр Бастрыкин потребовал активизировать взаимодействие с оперативными службами, задействовав весь криминалистический потенциал ведомства для раскрытия и эффективного расследования этой категории преступлений", - сообщили в ведомстве.

Также Бастрыкин заслушал доклады руководителей следственных управлений, к которым возникли вопросы по результатам их работы. В частности, в следственных управлениях по Костромской и Калининградской областям зафиксирован рост числа уголовных дел, расследованных в срок свыше двух месяцев, в следственном управлении по Архангельской области наблюдается увеличение числа отдельных категорий уголовных дел, возвращенных для дополнительного расследования, в управлении по Сахалинской области - снижение количества направленных в суды дел. "В связи с этим соответствующим подразделениям центрального аппарата ведомства поручено сформировать предложения, в том числе кадрового характера, для исправления ситуации", - добавили в СК.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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