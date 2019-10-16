Суд в Москве арестовал участника акции 27 июля Егора Лесных

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал участника несанкционированной акции 27 июля Егора Лесных, обвиняемого в нападении на бойцов ОМОН, до 14 декабря. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил заключить обвиняемого Лесных под стражу на срок до 14 декабря", - сказал судья.

Егору Лесных предъявлены обвинения в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти, неопасного для здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, во время акции он ударил ногой двух бойцов Росгвардии. Лесных 35 лет, он родился в городе Волжский Волгоградской области, окончил Волжский политехнический техникум, является предпринимателем - занимается ремонтом квартир.

Следователь обосновал необходимость ареста тем, что Лесных не признал вину, а также тяжестью статьи, по которой он проходит.

Адвокат Эльдар Гароз в свою очередь отметил, что речь идет о событиях более чем двухмесячной давности, за это время Лесных так никуда и не скрылся. Адвокат попросил суд избрать в качестве меры пресечения домашний арест, указывая на положительные характеристики своего подзащитного, а также на то, что он длительное временя является донором крови.

Ранее суд до 14 декабря арестовал Максима Мартинцова (по версии следствия, он вместе с Лесных напал на сотрудника Росгвардии на акции и повалил его на тротуар), а также Владимира Емельянова (по данным следствия, он на акции 27 июля схватил бойца ОМОН сзади за форменное обмундирование, потянул его на себя, лишая тем самым свободы передвижения и причиняя физическую боль).