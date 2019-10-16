СК начал проверку саратовской больницы после смерти пациентки

ТАСС, 16 октября. Следователи начали доследственную проверку клинической больницы №12 Саратова после смерти 79-летней пациентки, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по области.

По информации местных СМИ, за женщиной в больнице ухаживала ее внучка, которую вдруг перестали пускать в больницу. После того, как она смогла вновь попасть в палату, девушка обнаружила потерпевшую почти без сознания после ввода лекарств.

«Проводится доследственная проверка по факту смерти пациентки Саратовской городской клинической больницы № 12». По предварительным данным, 19 сентября в больницу была госпитализирована 79-летняя женщина. 15 октября 2019 года пациентка скончалась. По мнению родственников умершей, врачи лечебного учреждения ненадлежащим образом оказали больной медицинскую помощь», - говорится в сообщении.

Для установления причины смерти пациентки назначена судебно-медицинское исследование, проводится опрос персонала медицинской клиники, родственников погибшей. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, добавили в СК.