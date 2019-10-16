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Суд в Москве арестовал участника несогласованной акции 27 июля Андрея Баршая

Его заключили под стражу на срок до 14 декабря

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря участника несанкционированной акции 27 июля Андрея Баршая, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия о заключении под стражу Баршая удовлетворить и заключить обвиняемого под стражу на срок до 14 декабря", - огласил решение судья.

В ходе заседания суд допросил мать Баршая. Она заявила, что ее сын неагрессивен и неконфликтен, живет на повышенную стипендию, учится в МАИ на отлично.

Баршай обвиняется в применении в отношении представителя власти насилия, не опасного для здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии СК, 27 июля в ходе несогласованного митинга он напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину.

Ранее суд до 14 декабря арестовал Максима Мартинцова, Егора Лесных и Владимира Емельянова.

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