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Нападение на полицейских в Париже

AFP: задержанные в связи с нападением на полицию в Париже 3 октября отпущены на свободу

В результате нападения погибли четыре человека

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Пятеро задержанных в связи с нападением на префектуру полиции Парижа в начале октября отпущены французской полицией на свободу без предъявления обвинений. Об этом сообщило в четверг агентство France-Presse (АFP) со ссылкой на источник в судебных органах.

Все задержанные входили в ближайший круг знакомых Микаэля Арпона, убившего четверых своих коллег. Параллельно с задержаниями, которые были произведены в департаменте Валь-д`Уаз 14 октября, полиция в рамках расследования дела продолжила обыски в нескольких коммунах департамента, включая город Гонес, где жил нападавший.

3 октября в здании префектуры полиции Парижа административный сотрудник ведомства, вооружившись ножом, напал на своих коллег. Погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь. Нападавший был застрелен во дворе префектуры.

Преступник был специалистом по электронике в Управлении разведки парижской префектуры. Эта служба занимается, в частности, сбором сведений о радикальных исламистах. Как ранее сообщил прокурор Жан-Франсуа Рикар, расследующий дела, связанные с терроризмом, 1,5 года назад преступник принял ислам. По словам прокурора, он склонялся к экстремистским взглядам под влиянием радикальных проповедников.

Теги
ФранцияНападение на полицейских в Париже
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