Следователи провели обыски в Республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии

УЛАН-УДЭ, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники СК провели обыски в здании Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Бурятии. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального следственного управления СК.

"Сегодня проведены обыски в здании РАЛХ для изъятия документов в рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении руководителя ведомства Александра Мартынова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2018 года Мартынов, действуя от лица РАЛХ, по договору аренды передал горнодобывающей компании участок в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории площадью около 48 га, занятый лесными насаждениями, для выполнения работ по геологическому изучению недр и золотодобыче.

"После этого Мартынов утвердил положительное заключение госэкспертизы проекта освоения указанного участка и фактически своим решением предоставил возможность сплошной вырубки всех лесных насаждений на нем, - отметили в следственном управлении. - Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 11,5 млн рублей".

Изъятие документов проводилось, как указали в СК, с целью проверки полученных данных о возможном совершении Мартыновым аналогичных неправомерных действий.