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В Мордовии экс-чиновник получил взятку мебелью на 1 млн рублей

Бывший начальник управления капитального строительства региона обещал лоббировать интересы компании при заключении госконтрактов, а также не взимать с нее неустойки

ТАСС, 17 октября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления капитального строительства Республики Мордовия. Экс-чиновник подозревается в получении взятки мебелью, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

По данным следствия, еще в 2014 году начальник управления получил от директора местной строительной компании взятку - комплекты мебели на сумму более миллиона рублей. За это он обещал лоббировать интересы компании при заключении государственных контрактов, не взимать с нее неустойки и допускать другие поблажки.

По данным СК, дело заведено и на взяткодателя. Это бывший директор ООО "СДС-управление строительства", которому ранее было предъявлено обвинение.

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