В Нижнем Новгороде нашли свалку опасных отходов объемом почти 300 тыс. кубометров

ТАСС, 17 октября. Следствие возбудило уголовное дело из-за обнаружения свалки опасных отходов объемом почти 300 тыс. кубометров на территории садового товарищества "Родник" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в четверг на сайте областного управления СК РФ.

"В Советском районе Нижнего Новгорода по факту загрязнения окружающей среды на территории СНТ "Родник" возбуждено уголовное дело. Согласно результатам лабораторных исследований, на земельных участках размещены опасные отходы IV класса. Общий объем размещенных отходов превысил 288 тыс. кубометров", - говорится в сообщении.

По версии следствия, незаконная свалка существует с 2009 года. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, там оставляли в том числе резину, стекло, полимерные материалы, металл и керамику. "Но отходов химической промышленности там не было", - добавила собеседница агентства.