Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ленобласти девочку насмерть сбила электричка

Следователи возбудили уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Электричка насмерть сбила 15-летнюю девочку в Гатчинском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, инцидент произошел в четверг на перегоне железнодорожных станций Верево и Александровское на линии от Санкт-Петербурга до города Луги Ленинградской области.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства и причины инцидента. Кроме того, следователи также намерены внести представления в органы, которые занимаются профилактикой подобных ЧП для предотвращения инцидентов в будущем.

Теги
РоссияЛенинградская область
Реклама на ТАСС
Дело об избиении заключенного в ярославской колонии
Суд продлил арест еще на два месяца шестерым фигурантам дела о пытках в ИК-1 Ярославля
Ранее суд также продлил до 20 декабря срок домашнего ареста бывшего заместителя начальника колонии Ивана Калашникова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС