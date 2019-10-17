В Ленобласти девочку насмерть сбила электричка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Электричка насмерть сбила 15-летнюю девочку в Гатчинском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, инцидент произошел в четверг на перегоне железнодорожных станций Верево и Александровское на линии от Санкт-Петербурга до города Луги Ленинградской области.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства и причины инцидента. Кроме того, следователи также намерены внести представления в органы, которые занимаются профилактикой подобных ЧП для предотвращения инцидентов в будущем.