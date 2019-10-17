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В Пакистане в результате перестрелки погибли 14 человек

Полиция расследует инцидент между двумя племенами

ИСЛАМАБАД, 17 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек убиты в результате перестрелки между двумя племенами в районе Танк провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом в четверг сообщает телеканал Geo.tv.

По имеющейся информации, столкновение произошло между племенами марват и бетани на фоне неразрешенных споров. "Инцидент произошел в деревне Муллазай, стрельба произошла в результате старой вражды", - рассказал представитель регионального подразделения полиции Фероз Шах.

В настоящее время полиция ведет расследование инцидента и разыскивает участников перестрелки.

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Пакистан
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