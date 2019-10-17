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Бастрыкин передал дело о сбитом под Кировом "пьяном" мальчике в центральный аппарат СК

В рамках расследования проведут повторные судебно-медицинские экспертизы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело об аварии под Кировом, где сотрудник полиции насмерть сбил шестилетнего мальчика не велосипеде. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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"В связи с большим общественным резонансом и необходимостью квалифицированного повторного экспертного исследования Александр Бастрыкин поручил данное уголовное дело передать в Главное следственное управление СК России для дальнейшего объективного и всестороннего расследования, в ходе которого изучить все доводы родственников погибшего ребенка, а также провести повторные судебно-медицинские экспертизы", - сообщила Петренко.

13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика, выехавшего на велосипеде на проселочную дорогу. По данному факту следственное управление СК России по Кировской области расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"). Установлено, что за рулем автомобиля находился действующий сотрудник полиции - оперативный дежурный дежурной части пункта полиции Немский.

По данным newsler.ru, родители мальчика на днях получили результаты судмедэкспертизы, которая показала наличие в крови погибшего 0,51 промилле этанола. По словам родственников, расследование затягивается, а виновник аварии, который работает в полиции, до сих пор не задержан, пишет издание.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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