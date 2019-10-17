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СМИ: более 33 тыс. жителей Канады остались без света из-за непогоды

Скорость ветра достигала 25 м/с

ОТТАВА, 17 октября. /ТАСС/. Более 33 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за массовых повреждений линий электропередачи, вызванных порывистыми ветрами, которые обрушились на атлантические провинции Канады Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

По данным Национального метеобюро, скорость ветра достигала 25 м/с. В результате были повалены сотни деревьев и рекламных конструкций, что вызвало обрывы на электросетях. Местами порывами ветра были сорваны крыши с частных домов. Как сообщили специалисты энергосетевых компаний региона, аварийные бригады уже ведут ремонтные работы.

Из-за непогоды в международном аэропорту Галифакса (провинция Новая Шотландия) были задержаны или отменены десятки авиарейсов. О пострадавших информации не поступало.

В настоящее время стихия движется в сторону провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Теги
Канада
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