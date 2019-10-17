В Дагестане мужчина пришел со слесарным инструментом в школу и попросил выключить музыку

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Мужчина со слесарным инструментом появился на территории школы в дагестанском селе Уллуая, чтобы потребовать сделать музыку тише, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского МВД.

"16 октября на территорию общеобразовательной школы в селе Уллуая Левашинского района вошел мужчина в маске со слесарным инструментом в руках и потребовал от педагогов сделать музыку тише, объяснив, что она мешает спать его ребенку. Работники образовательного учреждения вызвали полицию. Прибывший наряд задержал 33-летнего местного жителя", - сообщили в министерстве, не уточнив, какая маска была на мужчине.

Задержанный объяснил наличие маски и инструментов тем, что в этот день на приусадебном участке он проводил работы.

"Он пояснил, что не желал причинять вред здоровью и доставлять неудобства окружающим людям. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в министерстве.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах Дагестана сообщал, что в среду на территории школы в селе Уллуая появился психически больной мужчина в маске клоуна и с топором.