Сотрудница РУДН пострадала от лопнувшей колбы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Здоровью сотрудницы РУДН, пострадавшей от лопнувшей в лаборатории колбы, ничего не угрожает, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе вуза.

Телеканал РЕН ТВ ранее сообщил о взрыве в руках сотрудницы лаборатории РУДН колбы с этилэфиром. По данным канала, пострадавшая была госпитализирована, у 42-летней женщины химический ожог первой степени и множественные раны ноги и кисти.

"Сотрудница лаборатории получила порезы. Была вызвана скорая помощь, и оказана первая помощь. Сотрудницу госпитализировали. Ее здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства случившегося выясняются - сформирована специальная комиссия", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в вузе, инцидент произошел в лаборатории Центра коллективного пользования РУДН.