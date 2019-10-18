СМИ: власти Мексики задержали одного из сыновей экс-главаря наркокартеля "Синалоа"

МЕХИКО, 18 октября. /ТАСС/. Мексиканские силовики в четверг задержали в городе Кульякан в штате Синалоа одного из сыновей бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. Об этом сообщила на своем сайте газета Milenio .

Овидио Гусман Лопес обвиняется в США в преступном сговоре для распространения кокаина, метамфетамина и марихуаны. Его поимка привела к серии вооруженных столкновений в Кульякане. В ходе них гражданские лица, предположительно члены наркокартеля, вели огонь по силовикам из крупнокалиберных пулеметов и автоматических винтовок.

Во время вооруженных столкновений силовиков с членами наркокартеля заключенные тюрьмы "Агуаруто" совершили массовый побег. Из исправительного учреждения смогли выбраться 20 осужденных, сообщил телеканал Televisa со ссылкой на представителей властей.

Сбежавшие заключенные расправились с двумя надзирателями. По данным Кристобаля Кастаньеды, главы управления общественной безопасности Синалоа, властям удалось задержать нескольких осужденных.

Официальных данных о погибших или пострадавших пока обнародовано не было. Власти региона призвали население сохранять спокойствие и не покидать свои дома.

Хоакин Гусман был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. В феврале этого года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным по всем пунктам обвинения. В середине июля экс-главарь наркокартеля был приговорен к пожизненному заключению, его также обязали выплатить штраф в размере $12,6 млрд.