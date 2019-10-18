Золотодобывающая компания оштрафована в Якутии за загрязнение ручьев в Оймяконском районе

ТАСС, 18 октября. /ТАСС/. Якутская природоохранная прокуратура оштрафовала золотодобывающую организацию "Нера" за административные правонарушения, общая сумма штрафов составила 290 тыс. рублейю Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"Якутская природоохранная прокуратура инициировала возбуждение в отношении ООО "Нера" и его должностного лица восемь дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 7.3 ("Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и требований технического проекта"), ст. 7.6 ("Пользование водным объектом с нарушением установленных условий"), ч. 4 ст. 8.13 ("Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение"), ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ ("Нарушение правил пожарной безопасности в лесах"). По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением административного штрафа на общую сумму 290 тыс. руб.", - говорится в сообщении. Уточняется, что компания устранила нарушения в полном объеме.

Нарушения были выявлены во время проверки исполнения требований природоохранного законодательства компанией, имеющей на территории республики в пользовании девять участков недр, при проведении ею работ по геологическому изучению, разведке и добыче золота из россыпных и рудных месторождений.

В частности, было установлено, что на ручье Малый Делегеннях и ручье Спартак в Оймяконском районе компания не провела необходимые мероприятия по охране поверхностных водных объектов, чтобы предотвратить их загрязнение. Результатом стало ухудшение качества воды по содержанию взвешенных веществ, железа, меди, цинка. Установлены также нарушения правил пожарной безопасности в лесах, нарушения технического проекта.