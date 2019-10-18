Частные дома загорелись в Новосибирске из-за взрыва газа

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Газовый баллон взорвался в одном из частных домов Новосибирска на улице Хилокской, из-за чего загорелись два жилых дома. Есть угроза распространения огня на соседние участки. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"На улице Хилокской горят два частных дома. В одном из домов находилось два газовых баллона, один из них взорвался, существует угроза распространения огня на соседние частные дома. К месту пожара силы и средства стянуты по повышенному рангу пожара номер 2", - рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, жители покинули дома и находятся на улице.