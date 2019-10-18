Житель Каширы задержан за сообщение о "минировании" железнодорожной станции

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в сообщении ложной информации об угрозе взрыва на одной из железнодорожных станций Каширы. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками полиции ОМВД России по городскому округу Кашира в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан ранее судимый 42-летний местный житель, подозреваемый в заведомо ложном сообщении по телефону", - рассказала она.

По словам Петровой, злоумышленник позвонил в экстренную службу "112" и сообщил о том, что якобы существует угроза на одной из железнодорожных станций городского округа Кашира. "Информация была проверена сотрудниками полиции, предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - добавила она.

В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.