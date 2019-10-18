СК начал проверку по факту дебоша пассажира на борту рейса Москва - Пхукет

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту дебоша, устроенного пассажиром рейса Москва - Пхукет, который пытался открыть дверь самолета. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, 17 октября гражданин на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва - Пхукет, будучи в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на транспорте: пытался открыть дверь самолета, оскорблял бортпроводников, создавал дискомфорт для других пассажиров рейса", - сообщила Марковская.

Авиадебошир не реагировал на предупреждения экипажа, и командир самолета решил вынужденного сесть в аэропорту Ташкента.

По данному дебоша следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Марковская отметила, что Следственный комитет России в очередной раз предостерегает граждан от любых нарушений общественного порядка на борту воздушного судна, ведь даже незначительное хулиганство может спровоцировать серьезные последствия для безопасности пассажиров. "С целью недопущения и предупреждения трагических происшествий следственные органы Следственного комитета намерены принципиально реагировать на каждый подобный случай и принимать соответствующие процессуальные решения", - подчеркнула представитель ММСУТ.