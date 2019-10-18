Экс-начальнику ярославской колонии на два месяца продлили домашний арест по делу о пытках

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Ярославля продлил срок домашнего ареста фигуранту дела об избиении заключенного Евгения Макарова - бывшему врио начальника ИК-1 Дмитрию Николаеву. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Суд продлил Николаеву срок домашнего ареста до 20 декабря", - сказала собеседница агентства.

Николаев находится под домашним арестом с 20 февраля текущего года.

В среду Ярославский областной суд изменил меру пресечения для бывшего сотрудника колонии № 1 Ярославля Сергея Ефремова. Он помещен под домашний арест также до 20 декабря, ранее Ефремов более года находился под стражей.

По делу об избиении Макарова проходят 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, 11 из них арестованы, четверо находятся под домашним арестом. В июле следственные органы завершили расследование уголовного дела об избиении Макарова.