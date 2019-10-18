Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вице-губернатора Тамбовской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Глеб Чулков останется под арестом на один на месяц

ТАМБОВ, 18 октября. /ТАСС/. Заместитель губернатора Тамбовской области Глеб Чулков, задержанный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, отправлен под домашний арест на один месяц, сообщили ТАСС в пятницу его адвокат Александр Пестов.

"Суд постановил отправить Чулкова под домашний арест на один месяц, об этом просила прокуратура", - сообщил Пестов.

На эту тему

Чулков подозревается в мошенничестве, направленном на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", являющегося государственной собственностью. Ему вменяются ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

В мае этого года в комитете по управлению имуществом Тамбовской области, который возглавляет Чулков, прошли обыски в связи с уголовным делом по несостоявшейся реконструкции рынка в городе Рассказове, на которую из областного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства было выделено 50 млн рублей, эти средства впоследствии были похищены. Тогда оперативные мероприятия проводились и в кабинете самого Чулкова. Сразу после этого был арестован генеральный директор АО "Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области" Андрей Блудов. Его подозревают в незаконном предоставлении мер государственной поддержки.

Чулков возглавляет комитет по управлению имуществом Тамбовской области с 2004 года. В 2008 году он был назначен на должность заместителя главы администрации области.

Теги
РоссияТамбовская область
Реклама на ТАСС
Главу департамента архитектуры Севастополя обвиняют в превышении полномочий
По данным следствия, Александр Моложавенко незаконно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух очередей жилого комплекса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС