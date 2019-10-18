Вице-губернатора Тамбовской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

"Суд постановил отправить Чулкова под домашний арест на один месяц, об этом просила прокуратура", - сообщил Пестов.

ТАМБОВ, 18 октября. /ТАСС/. Заместитель губернатора Тамбовской области Глеб Чулков, задержанный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, отправлен под домашний арест на один месяц, сообщили ТАСС в пятницу его адвокат Александр Пестов.

Чулков подозревается в мошенничестве, направленном на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", являющегося государственной собственностью. Ему вменяются ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

В мае этого года в комитете по управлению имуществом Тамбовской области, который возглавляет Чулков, прошли обыски в связи с уголовным делом по несостоявшейся реконструкции рынка в городе Рассказове, на которую из областного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства было выделено 50 млн рублей, эти средства впоследствии были похищены. Тогда оперативные мероприятия проводились и в кабинете самого Чулкова. Сразу после этого был арестован генеральный директор АО "Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области" Андрей Блудов. Его подозревают в незаконном предоставлении мер государственной поддержки.

Чулков возглавляет комитет по управлению имуществом Тамбовской области с 2004 года. В 2008 году он был назначен на должность заместителя главы администрации области.