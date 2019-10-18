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В Москве 80 детей эвакуированы из-за пожара в социально-реабилитационном центре

Площадь горения составляет 15 кв. м

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Более 80 детей эвакуированы из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на северо-востоке Москвы из-за пожара. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар возник в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, расположенном по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 13, корпус 4, строение 4. Эвакуированы более 80 детей", - сообщил собеседник агентства.

По данным источника, площадь горения составляет 15 кв. м. Пожарные ликвидируют очаг возгорания.

Теги
Россия
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В Москве локализовали пожар в социально-реабилитационном центре
Площадь возгорания составила 15 кв. м
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