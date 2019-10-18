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Пожарные сбили открытое горение в социально-реабилитационном центре в Москве

Ранее из здания эвакуировали 80 детей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Пожарные сбили открытое горение в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на северо-востоке Москвы, где ранее из-за пожара были эвакуированы 80 детей. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Открытое горение сбито, пожару присвоен повышенный - второй - уровень сложности по пятибалльной шкале. Сохраняется плотное задымление", - сообщил собеседник агентства.

Пожар возник в пятницу вечером в одном из зданий социально-реабилитационного центра по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 13, корпус 4, строение 4. Площадь горения составляет 15 кв. м.

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В Москве локализовали пожар в социально-реабилитационном центре
Площадь возгорания составила 15 кв. м
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