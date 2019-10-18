СМИ: число пострадавших при инциденте с самолетом на Аляске увеличилось до 12

ТАСС, 18 октября. По меньшей мере 12 человек пострадали в результате инцидента с пассажирским самолетом американской авиакомпании Peninsula Airways, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы у аэропорта города Уналашка в штате Аляска, двое пострадавших получили серьезные ранения. Об этом в пятницу сообщил телеканал KTUU со ссылкой на представителя авиакомпании.

"Компанию проинформировали, что два пассажира получили серьезные повреждения, и еще десять человек получают медицинскую помощь в Уналашке. Все остальные пассажиры находятся под присмотром врачей", - заявил он.

Воздушное судно следовало из города Анкоридж в Уналашку. Ему удалось зайти на посадку только со второго раза, после чего оно выкатилось за пределы ВПП и едва не съехало в водоем.

На месте работают полиция и медики, в районе инцидента перекрыто движение транспорта. Причины происшествия выясняются.