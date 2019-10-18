Суд Севастополя арестовал и.о. главы департамента архитектуры за превышение полномочий

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко решением суда заключен под стражу. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Моложавенко заключен под стражу", - сказал собеседник. Он уточнил, что решение принял Нахимовский районный суд Севастополя.

Ранее в пресс-службе Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что Моложавенко обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию одного из корпусов жилого комплекса и кафе на Фиолентовском шоссе Севастополя. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и предполагает до четырех лет лишения свободы.