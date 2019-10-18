СМИ: молния попала в здание школы в Танзании

ПРЕТОРИЯ, 18 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 39 учеников школы на северо-западе Танзании пострадали от молнии, которая попала в здание во время урока. Об этом сообщило в пятницу агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

"Произошло прямое попадание молнии, несколько учеников получили серьезные травмы", - заявил советник в округе Нкоме Масумбуко Нкуба. По его словам, школьники, которым была необходима медицинская помощь, доставлены в местные больницы.

Танзания, согласно наблюдениям специалистов NASA, располагается в зоне, которая лидирует на планете по частоте гроз. Наибольшее количество молний на квадратный километр приходится на район озера Танганьика, по которому проходит западная граница Танзании.

Ровно год назад молния попала в школу на севере Танзании, тогда погибли шесть учеников начальных классов, еще 25 получили ранения.