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Источник: пожар возник на складе в здании особняка на Никитском бульваре

Площадь возгорания составила 15 кв. м
Описание
© Мария Дорохина/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Особняк дореволюционной постройки загорелся на Никитском бульваре в Москве на площади 15 кв. м. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На Никитском бульваре 11/12 произошло возгорание на первом этаже, данное помещение оборудовано как склад. Происходило возгорание оборудования и продуктов питания. В настоящее время огонь ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь возгорания составила 15 кв. м, в здании находился охранник, который успел выйти. Пострадавших в результате пожара нет.

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