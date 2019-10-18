СМИ: при инциденте с самолетом на Аляске погиб человек

ТАСС, 18 октября. Как минимум один человек погиб в результате инцидента в аэропорту города Уналашка на Алеутских островах (штат Аляска), где пассажирский самолет американской авиакомпании Peninsula Airways при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом в пятницу сообщил телеканал KTUU.

Полицейские пока не могут установить, был ли погибший среди 12 пострадавших, о которых сообщалось ранее.

Воздушное судно следовало из Анкориджа в город Уналашка, расположенный на одноименном острове в Беринговом море. Местный аэропорт расположен на соседнем небольшом острове Амакнак, который связан с Уналашкой мостом. Самолету удалось зайти на посадку только со второго раза, после чего он выкатился за пределы ВПП и едва не съехал в море. Причины происшествия выясняются.