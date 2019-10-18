Замглавы североосетинского села задержан по подозрению в убийстве

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 октября. /ТАСС/. Замглавы Црауского сельского поселения Алагирского района Северной Осетии задержан по подозрению в убийстве местного жителя. Об этом в субботу сообщила пресс-служба республиканского Следственного управления СК России.

"15 октября 2019 года примерно в 19 часов на улице Агузарова в городе Алагире неизвестный из огнестрельного оружия выстрелил в 44-летнего жителя селения Црау и скрылся. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, - говорится в сообщении. - по подозрению в совершении преступления задержан 35-летний заместитель главы Црауского сельского поселения Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания".

Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").