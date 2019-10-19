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Два дома в Самаре загорелись на площади 450 кв. м

К тушению привлекли 91 человека и 27 единиц техники

ТАСС, 19 октября. Возгорание на площади 450 кв. метров произошло в двух домах в Самаре. Пожар локализован. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"В 03:11 (02:11 мск) 19 октября поступило сообщение о пожаре по адресу г. о. Самара, Ленинский р-н, ул. Ленинская. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение двух жилых домов на общей площади 450 кв. метров. Объявлен повышенный ранг вызова №2, на место были направлены дополнительные подразделения", - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 03:59 (02:59 мск). К тушению пожара привлечен 91 человек и 27 единиц техники.

Теги
РоссияСамарская область
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