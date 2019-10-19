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В Красноярске задержали мужчину подозреваемого в том, что он "вор в законе"

В криминальной среде подозреваемый носит кличку "Костя Канский"

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. 54-летний мужчина, подозреваемый по статье 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), задержан в Красноярске. Об этом говорится в официальном сообщении регионального главка МВД.

"Подозреваемый является так называемым вором в законе и носит в криминальной среде кличку "Костя Канский". В настоящее время злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Задержание производили сотрудники уголовного розыска регионального главка при поддержке СОБР.

Теги
РоссияКрасноярский край
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