В Красноярске задержали мужчину подозреваемого в том, что он "вор в законе"

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. 54-летний мужчина, подозреваемый по статье 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), задержан в Красноярске. Об этом говорится в официальном сообщении регионального главка МВД.

"Подозреваемый является так называемым вором в законе и носит в криминальной среде кличку "Костя Канский". В настоящее время злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Задержание производили сотрудники уголовного розыска регионального главка при поддержке СОБР.