В результате ДТП с микроавтобусом и трактором под Красноярском погибли два человека

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек в результате столкновения микроавтобуса и трактора в Сухобузимском районе Красноярского края. Об этом говорится в официальном сообщении регионального главка МВД.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.

В пятницу вечером на трассе Красноярск - Енисейск микроавтобус Toyota Estima столкнулся с трактором МТЗ-82 с прицепом-лесовозом. В результате ДТП два человека погибли, еще четверо, в том числе один ребенок, были госпитализированы.

По данным полиции, ребенок и двое пострадавших отпущены домой на амбулаторное лечение. Еще один пассажир остается в больнице.