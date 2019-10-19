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В Орловской области после обнаружения истощенной девочки возбудили дело против чиновников

Сотрудники правоохранительных органов доставили в городскую больницу 11-летную девочку, у которой отмечалась задержка в развитии

ТАСС, 19 октября. Следствие возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц после обнаружения в многодетной семье в Орловской области истощенной девочки. Об этом говорится в субботу в сообщении на сайте СК РФ.

"Ход расследования уголовного дела по факту обнаружения истощенной девочки в Орловской области поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ. По факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

В пятницу сотрудники правоохранительных органов в Орле доставили в городскую больницу истощенную 11-летную девочку, у которой отмечалась задержка в развитии. Позже выяснилось, что ребенок проживал в многодетной семье в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях. Однако ответственными службами каких-либо действий в защиту интересов детей своевременно предпринято не было, сообщает ведомство.

Сейчас дети из семьи изъяты и помещены в специализированные учреждения. Следствие даст оценку в том числе и действиям матери детей.

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РоссияОрловская область
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