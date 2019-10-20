Четыре человека погибли при пожаре в Новосибирске

ТАСС, 20 октября. Следователи возбудили уголовное дело после смерти четырех человек при пожаре в Новосибирске. Об этом сообщается в воскресенье на сайте СУ СК по региону.

"20 октября в ночное время в доме, расположенном в Железнодорожном районе Новосибирска, произошел пожар. После тушения пожара в доме обнаружены тела четырех человек. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ [причинение смерти по неосторожности двум или более лицам]", - говорится в сообщении.

Назначена пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС по региону, пожар произошел в частном нежилом доме на ул. Обдорской. Площадь пожара составила 154 кв. м, личности четырех погибших устанавливаются.